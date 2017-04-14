События

02:00 14.04.2017

НАСА сообщило об условиях для существования жизни на спутнике Сатурна

Ученые НАСА сообщили в четверг об обнаружении на спутнике Сатурна Энцеладе признаков наличия подходящих для существования жизни условий.

К такому выводу специалисты пришли, основываясь на данных о подледном океане Энцелада, переданных зондом НАСА "Кассини".

По словам экспертов, данные указывают на то, что подо льдом у спутника проходят химические реакции, необходимые для поддержания жизни микробов.

Ученые напоминают, что зонд ранее зафиксировал на Энцеладе наличие водорода. Они считают, что он образовался при гидротермальных реакциях на дне океана. По их мнению, поступившая информация показывает возможность формирования на спутнике Сатурна метана. В свою очередь, его наличие делает возможным существование в воде микробов.

Исследователи отмечают, что сам факт возможности жизни на Энцеладе - важное открытие, учитывая, что он находится на очень большом расстоянии от Солнца.

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