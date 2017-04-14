Вблизи Симферопольского шоссе под Харьковом обнаружены и обезврежены боеприпасы времен Второй мировой войны – ГСЧС

Пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины обезвредили 13 боеприпасов времен Второй мировой войны, найденных в 2км.от пос.Коротич (Харьковский район области) и на расстоянии 500 м. от Симферопольского шоссе.

"«Пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области… провели поисковые работы и обнаружили 13 взрывоопасных предметов, из которых 8 артснарядов калибра 76 мм, по 1 снаряда диаметром 152 и 100 мм., 2 минометные мины диаметром 50 мм. и 1 граната Ф-1. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По информации пресс-службы, всего за сутки пиротехники обезвредили 28 боеприпасов, в т.ч. 17 артснарядов разного калибра, 10 минометных мин и 1 ручную гранату.