Экс-замдиректора ГП «Держзовнишинформ» взяли под стражу с правом залога в 2 млн. грн

Бывшему заместителю руководителя государственного предприятия «Держзовнишинформ» ("Госвнешинформ") избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн. грн, сообщает вечером в четверг Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

При этом САП, сообщая эту новость в Фейсбуке, не указывает, какой суд принял такое решение по результатам рассмотрения ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), согласованного прокурором САП, не называется также имя фигуранта дела.

В среду детективы НАБУ задержали экс-заместителя директора государственного предприятия «Держзовнишинформ» по подозрению в присвоении средств и служебном подлоге.

"По версии следствия, в период с мая 2013 года по февраль 2014 года бывший заместитель директора "Держзовнишинформа» по предварительному сговору с экс-директором этого же ГП, злоупотребляя служебным положением, осуществили безосновательное перечисление 9,87 млн грн на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности. Средства перечислены в соответствии с заключенными договорами и подписанными актами приема-передачи оказанных услуг. Расследование установило, что отмеченные ЧП фактически никаких услуг не оказывали, а заключение договоров и подписание других документов сделано исключительно с целью прикрытия преступной деятельности", - сообщили в НАБУ.

Действия чиновника квалифицированы по ч.5 ст.191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч.2 ст.366 ("служебный подлог") УК Украины.

Также устанавливается местонахождение экс-директора госпредприятия, осуществляется проверка на причастность к совершенным уголовных правонарушениям других служебных лиц.

Расследование в данном уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.

Как сообщает САП в четверг, в настоящее время подписано сообщение о подозрении бывшему руководителю ГП «Держзовнишинформ», принимаются меры с целью его вручения последнему предусмотренным УПК Украины способом. По информации следствия в настоящее время указанное лицо находится на территории проведения антитеррористической операции. В связи с чем, планируется подачи ходатайства о проведении специального досудебного расследования.