Экс-замдиректора ГП «Держзовнишинформ» взяли под стражу с правом залога в 2 млн. грн
Бывшему заместителю руководителя государственного предприятия «Держзовнишинформ» ("Госвнешинформ") избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн. грн, сообщает вечером в четверг Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
При этом САП, сообщая эту новость в Фейсбуке, не указывает, какой суд принял такое решение по результатам рассмотрения ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), согласованного прокурором САП, не называется также имя фигуранта дела.
В среду детективы НАБУ задержали экс-заместителя директора государственного предприятия «Держзовнишинформ» по подозрению в присвоении средств и служебном подлоге.
"По версии следствия, в период с мая 2013 года по февраль 2014 года бывший заместитель директора "Держзовнишинформа» по предварительному сговору с экс-директором этого же ГП, злоупотребляя служебным положением, осуществили безосновательное перечисление 9,87 млн грн на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности. Средства перечислены в соответствии с заключенными договорами и подписанными актами приема-передачи оказанных услуг. Расследование установило, что отмеченные ЧП фактически никаких услуг не оказывали, а заключение договоров и подписание других документов сделано исключительно с целью прикрытия преступной деятельности", - сообщили в НАБУ.
Действия чиновника квалифицированы по ч.5 ст.191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч.2 ст.366 ("служебный подлог") УК Украины.
Также устанавливается местонахождение экс-директора госпредприятия, осуществляется проверка на причастность к совершенным уголовных правонарушениям других служебных лиц.
Расследование в данном уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.
Как сообщает САП в четверг, в настоящее время подписано сообщение о подозрении бывшему руководителю ГП «Держзовнишинформ», принимаются меры с целью его вручения последнему предусмотренным УПК Украины способом. По информации следствия в настоящее время указанное лицо находится на территории проведения антитеррористической операции. В связи с чем, планируется подачи ходатайства о проведении специального досудебного расследования.