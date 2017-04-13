События

20:49 13.04.2017

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба"

Печерский районный суд Киева в четверг удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба", сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Управление ГПУ по противодействию ОПГ ведет производство о незаконном выделении по указанию Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович – ИФ) 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной (ценой - ИФ) на 1,6 млрд грн. Сегодня Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции Укртелекома и ТриМоба", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в четверг.

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