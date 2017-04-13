МИД Украины рекомендует гражданам не посещать Египет в связи с введением в этой стране чрезвычайного положения

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от посещения Египта в течение срока действия чрезвычайного положения, введенного в этом государстве с 10 апреля 2017 года на три месяца.

Как сообщает в четверг пресс-служба МИД Украины, упомянутые ограничения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, в том числе "ИГИЛ", теракты которых все чаще направляются против мирных граждан, в том числе с учетом их религиозной принадлежности.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, категорически не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на запад от долины реки Нил; а также проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, Каира и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, на побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

"В случае пребывания в курортных местах Египта настоятельно рекомендуем проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора", - сказано в сообщении.

Повышенную внимательность также рекомендуется проявлять во время празднования в Египте религиозных (в т.ч. христианских) праздников, и по возможности воздерживаться от посещения религиозных святынь.

Гражданам Украины рекомендуется хранить в доступных местах паспортные документы, деньги и вещи, которые понадобятся в случае срочного покидания места жительства.