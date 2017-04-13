Боевики с начала суток 42 раза нарушили договоренности о режиме тишины

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 42 раза обстреляли позиции украинских военных, в то же время силы АТО соблюдают режим тишины и не открывают огонь в ответ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-террористические подразделения цинично нарушают договоренности Трехсторонней группы в Минске об установлении режима тишины. С начала суток уже зафиксировано 42 обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. (…) Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке в четверг.

Вместе с тем, подчеркивают в штабе, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью украинских защитников, командиры примут решение об адекватном ответе в сторону противника.

Что касается непосредственно обстрелов на разных направлениях, то на Мариупольском самая горячая ситуация сложилась в районе Водяного – морских пехотинцев враг накрывал огнем артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и вооружения БМП, а по защитникам Широкино бил из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов. Минометы калибра 120-мм противник применил против морских пехотинцев вблизи Гнутово. Из крупнокалиберных пулеметов противник бил по украинским воинам под Чермалыком. Вражеские снайперы активизировались в районе Талаковки и Водяного.

На Донецком направлении огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг открывал по защитникам Авдеевки. Защитников Луганского и Опытного обстреливалИ из 82-миллиметровых минометов. По опорным пунктам вблизи Опытного противник бил из гранатометов, вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса. Из гранатометов обстреливал позиции вблизи Невельского, а из стрелкового оружия – возле шахты "Бутовка".

На Луганском направлении из гранатометов различных систем боевики бил по защитниках Новоалександровка и Катериновки.