Во Львове двое грабителей отняли у мужчины в авто рюкзак с 750 тыс. грн

У жителя Львова двое неизвестных отняли рюкзак с 750 тыс. грн в автомобиле, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 12 апреля на ул. Хоткевича во Львове.

Двое неизвестных подошли к автомобилю Daewoo Sens, разбили боковое окно и вырвали из рук 40-летного пассажира рюкзак, в котором были 750 тыс. грн. После этого злоумышленники скрылись.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 УК Украины (грабеж).