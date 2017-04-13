Начальник отдела подразделения Нацполиции попался на крупной взятке, он арестован с альтернативой залога в 1 млн грн

Правоохранители задержали начальника одного из отделов структурного подразделения Национальной полиции Украины во время получения крупной взятки, суд принял решение о его аресте с возможностью внести залог в сумме 1 млн грн.

"ГПУ, СБУ совместно с департаментами защиты экономики, внутренней безопасности НПУ выявили факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в сумме 120 тыс. долларов США начальником одного из отделов структурного подразделения Национальной полиции Украины по предварительному сговору с другими лицами", - написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке в четверг.

По его данным, эти средства начальник отдела требовал за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности подозреваемого в незаконных сделках с недвижимостью.

Печерский районный суд Киева 13 апреля избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн грн, а раньше его соучастнику также избрана аналогичная мера пресечения, сообщил генпрокурор.