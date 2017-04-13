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18:10 13.04.2017

Прокуратура проверяет достоверность сведений в е-декларации мэра Запорожья Буряка

Прокуратура проверяет достоверность сведений в электронной декларации городского головы Запорожья Владимира Буряка в связи с заявлением местного депутата о непредоставлении мэром информации о корпоративных правах предприятия областного центра.

Как сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры в Запорожской области, прокуратура региона проводит досудебное расследование на основании заявления депутата Запорожского областного совета, о том, что городской голова Запорожья В.Буряк "не указал в е-декларации наличие корпоративных прав одного из предприятий областного центра".

На данный момент прокуратура проверяет правдивость поданных В.Буряком ведомостей.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (предоставление субъектом заведомо недостоверных данных в декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренного законом Украины о предотвращении коррупции, или умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации").

Квалификация данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42500 до 51000 грн) или общественными работами до 240 часов, или лишением свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Расследование продолжается. Проводятся следственные действия.

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