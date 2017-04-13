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17:28 13.04.2017

Украинская сторона обсудила алгоритм разблокирования процесса освобождения заложников

Украинской стороне предстоит большой объем работы для разблокирования процесса освобождения заложников, ряд актуальных вопросов обсуждался в четверг, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"Провели совещание с представителями гуманитарной подгруппы от Украины, экспертами СБУ, омбудсменом В.Лутковской, представителями Минюста и Нацполиции, руководителями пенитенциарной службы, представителями миссии ОБСЕ, работающих в рамках ТКГ по итогам встречи в Минске гуманитарной группы 12 апреля", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке.

Она указала, что с целью разблокирования процесса освобождения заложников украинская сторона предложила, чтобы те лица, которых запрашивают представители ОРДЛО и которые отказываются переезжать на временно оккупированную территорию, сообщили о таком решении в рамках работы по освобождению заложников уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

"Работы у нас много, потому что речь идет о нескольких сотнях людей, и мы заинтересованы все сделать как можно быстрее, чтобы разблокировать процесс освобождения. Этап сбора этих подписей будут координировать представители ОБСЕ и СБУ. Очень верю, что наши усилия будут способствовать освобождению заложников", - выразила надежду И.Геращенко.

Как сообщалось, 12 апреля в Минске были достигнуты договоренности о том, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская примет участие в работе над верификацией списков заложников.

И.Геращенко накануне сообщила, что количество заложников, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями на востоке Украины, возросло до 126-ти за счет гражданских лиц. А ОРДЛО требует передать для освобождения более 600 лиц.

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