Украинская сторона СЦКК констатирует нарушение "режима тишины" боевиками на Донбассе, несмотря на договоренности ТКГ

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на Донбассе (СЦКК) констатирует, что, несмотря на договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня с 10:00 четверга, боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины.

Как сообщает СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук, 13 апреля незаконные вооруженные формирования ОРДО осуществляют обстрелы позиций ВСУ.

"Так, сегодня по состоянию на 15:30 уже зафиксировано 9 обстрелов со стороны боевиков в направлении населенных пунктов Водяное, Талаковка, Опытное, Катеринов и Чермалык с применением артиллерии калибра 122-мм, противотанкового ракетного комплекса, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районах населенных пунктов Водяное и Талаковка работал вражеский снайпер", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что данный факт свидетельствует о провокационных действиях со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) ОРДО по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на Востоке страны.

"Украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов Минских договоренностей и неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства. Вместе с тем, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью наших защитников, командирами будет принято решение об адекватном ответе в сторону противника", - сказано в сообщении СЦКК.