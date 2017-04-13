События

16:33 13.04.2017

У Сирии нет химического оружия - Асад

Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что его страна не располагает химическим оружием.

"Мы не располагаем химическим оружием. Уже много лет. В 2013 году мы отказались от всего нашего арсенала", - заявил он в интервью агентству France-Presse, опубликованном на сайте радиостанции Europe1.

"И даже если бы мы располагали таким оружием, мы бы никогда его не использовали", - добавил Б.Асад.

Он также заявил, сообщения о якобы имевшей место химатаке в сирийском Иблиде, являются "стопроцентной фабрикацией".

"Определенно, 100% для нас, это фабрикация. У нас складывается впечатление, что Запад, в особенности, США, находятся в тесном сотрудничестве с террористами", - сказал он.

"Они сфабриковали всю эту историю, чтобы иметь повод для атаки", - добавил Б.Асад.

ВАЖНОЕ

Украинская сторона СЦКК констатирует нарушение "режима тишины" боевиками на Донбассе, несмотря на договоренности ТКГ

В "Национальном корпусе" заявляют о непричастности своих активистов к погромам банкоматов российских банков

Украина подала новые доказательства к крымскому иску в ЕСПЧ - Петренко

В Госпогранслужбе предупреждают о провокациях ФСБ РФ против украинцев

Один военный погиб и двое ранены за сутки в зоне АТО в результате боевых действий

ПОСЛЕДНЕЕ

Папа Франциск совершит обряд омовения ног бывших мафиози

Основной объем разминирования вблизи арсенала в Балаклее планируется закончить к Пасхе

На 600 вакансий судей местных судов подано около 6 тыс. заявок – ВККСУ

Второй за три дня пожар уничтожил около 20 домов на побережье Одессы

Ситуация на КПВВ Донбасса остается напряженной – Госпогранслужба

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА