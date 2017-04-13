События

15:45 13.04.2017

Основной объем разминирования вблизи арсенала в Балаклее планируется закончить к Пасхе

Работы по разминированию территории, прилегающей к 65-му арсеналу Вооруженных сил Украины, находятся на завершающем этапе, сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

"В общем, в 10-километровую зону поражения попали 31,5 тыс.га, из них только 468 га - территория арсенала, которую разминируют саперы Минобороны. В настоящее время пиротехнические подразделения ГСЧС проводят разминирование территории на расстоянии 150-200 метров от арсенала. Работы находятся на завершающем этапе. Основной объем разминирования должна завершиться к Пасхе", - сказал Н.Чечеткин в ходе рабочей поездки в г.Балаклея Харьковской области, сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области в четверг.

По его словам, в праздничные пасхальные дни в г.Балаклея будет дежурить одно пиротехническое подразделение, после Пасхи - три. Они будут заниматься разминированием снарядов и боеприпасов, о которых будут сообщать местные жители.

Н.Чечеткин также сообщил, что более 26 тыс. боеприпасов, изъятых пиротехниками ГСЧС, уже переданы Министерству обороны Украины.

Как сообщалось, в ночь на 23 марта начались взрывы боеприпасов на военных складах, расположенных неподалеку от г.Балаклея Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковского областного совета Сергей Чернов, по предварительным подсчетам ущерб от взрывов и пожаров в результате ЧС, составил около 220 млн грн. Он также отметил, что с учетом убытков промышленных предприятий сумма может составить около 300 млн грн.

Балаклейский райсовет на внеочередной сессии 26 марта выделил 2 млн грн, а проведение аварийно-восстановительных работ в г.Балаклея и на прилегающих территориях.

Позднее глава Харьковской ОГА Юлия Светличная сообщила, что 29 марта на заседании правительства было принято решение о выделении 100 млн грн на ликвидацию последствий ЧС в на артскладах в Балаклее. Также 20 млн грн выделено ГСЧС на проведение разминирования и утилизации взрывоопасных предметов в Балаклейском районе.

31 марта депутаты Харьковского облсовета на внеочередной сессии выделили Балаклейской райгосадминистрации 10 млнгрн на первоочередные меры по ликвидации последствий взрывов и пожаров на арсенале.

ВАЖНОЕ

Украинская сторона СЦКК констатирует нарушение "режима тишины" боевиками на Донбассе, несмотря на договоренности ТКГ

В "Национальном корпусе" заявляют о непричастности своих активистов к погромам банкоматов российских банков

Украина подала новые доказательства к крымскому иску в ЕСПЧ - Петренко

В Госпогранслужбе предупреждают о провокациях ФСБ РФ против украинцев

Один военный погиб и двое ранены за сутки в зоне АТО в результате боевых действий

ПОСЛЕДНЕЕ

У Сирии нет химического оружия - Асад

Папа Франциск совершит обряд омовения ног бывших мафиози

На 600 вакансий судей местных судов подано около 6 тыс. заявок – ВККСУ

Второй за три дня пожар уничтожил около 20 домов на побережье Одессы

Ситуация на КПВВ Донбасса остается напряженной – Госпогранслужба

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
ассортимент женских джинсов на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА