События

15:24 13.04.2017

Второй за три дня пожар уничтожил около 20 домов на побережье Одессы

На побережье Одессы в районе Дачи Ковалевского произошел второй за три дня пожар общей площадью около 500 кв. м.

Как сообщила в четверг пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, информация о пожаре поступила спасателям около 2.00 в ночь на четверг. Пожар общей площадью около 500 кв. м. охватил одно- и двухэтажные дома.

"Ликвидация пожара осложнялась одиночными взрывами бытовых газовых баллонов и канистр, плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось к 5:00 утра.

На месте инцидента работали 45 человек личного состава и 9 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

По сообщениям местных жителей, огонь уничтожил в общей сложности почти 20 домов.

Как сообщалось, в ночь на 11 апреля в этом же районе огонь уничтожил 15 частных домов на площади 1000 кв. м. Во время пожара пострадал один человек.

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