События

13:51 13.04.2017

Строительство мемориала-музея Революции достоинства начнется в будущем году, рассчитывают на Банковой

В администрации президента (АП) Украины ожидают начала строительства мемориала-музея Революции достоинства уже в 2018 году.

"Сегодня состоялось первое заседание, и на нем мы приняли оперативные решения, которые позволят организационно сопровождать процесс проведения конкурса и сооружения мемориала-музея Революции достоинства", - сказал первый замглавы АП Виталий Ковальчук на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, оргкомитет решил, что не позже 21 ноября 2017 года должен быть определен проект, в соответствии с которым начнется сооружение мемориала и музея.

В.Ковальчук добавил, что этот проект должен быть сооружен в результате открытого и прозрачного конкурса.

"Мемориал и музей, согласно позиции оргкомитета, должны быть размещены на земельном участке, выделенном Киевсоветом по адресу Аллея Героев Небесной сотни 3-5", - сказал первый замглавы АП.

Он также добавил, что движение по этой улице будет по-прежнему закрыто, этот участок останется пешеходным.

По словам В.Ковальчука, оргкомитет ожидает, что до конца мая будут приняты все решения, чтобы начался конкурс и был определен архитектурный проект. "Мы ожидаем, что все необходимые решения Кабмина будут приняты до конца мая текущего года, чтобы за полгода состоялся международный открытый архитектурный конкурс, был определен лучший проект в ноябре текущего года и таким образом, чтобы уже в следующем году начать возведение мемориала и музея", - сказал он.

В.Ковальчук также заверил, что президент Украины Петр Порошенко, как и обещал, будет содействовать созданию фонда финансирования строительства мемориала и поучаствует в его финансировании.

ВАЖНОЕ

Один военный погиб и двое ранены за сутки в зоне АТО в результате боевых действий

В ОРДЛО требовали допустить в украинские тюрьмы для верификации списков заложников "антимайдановцев"

ЕСПЧ обязал Россию выплатить истцам по делу о захвате школы в Беслане общую сумму ущерба почти 3 млн евро

Генпрокуратура известила о подозрении замначальника Киевского облуправления ГФС

В зоне АТО из-за неосторожного обращения с оружием погибли двое военных – штаб

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевсовет инициирует экологическую проверку завода "Энергия"

Во время проведения "Евровидения" в Киеве будут работать около 7 тысяч камер наблюдения

Кличко заинтересовался опытом Баку в проведении массовых международных мероприятий

Хорошее школьное образование должно давать возможность детям владеть несколькими языками – Гриневич

В Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут небольшие дожди

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
онлайн магазины обуви на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА