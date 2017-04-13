Строительство мемориала-музея Революции достоинства начнется в будущем году, рассчитывают на Банковой

В администрации президента (АП) Украины ожидают начала строительства мемориала-музея Революции достоинства уже в 2018 году.

"Сегодня состоялось первое заседание, и на нем мы приняли оперативные решения, которые позволят организационно сопровождать процесс проведения конкурса и сооружения мемориала-музея Революции достоинства", - сказал первый замглавы АП Виталий Ковальчук на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, оргкомитет решил, что не позже 21 ноября 2017 года должен быть определен проект, в соответствии с которым начнется сооружение мемориала и музея.

В.Ковальчук добавил, что этот проект должен быть сооружен в результате открытого и прозрачного конкурса.

"Мемориал и музей, согласно позиции оргкомитета, должны быть размещены на земельном участке, выделенном Киевсоветом по адресу Аллея Героев Небесной сотни 3-5", - сказал первый замглавы АП.

Он также добавил, что движение по этой улице будет по-прежнему закрыто, этот участок останется пешеходным.

По словам В.Ковальчука, оргкомитет ожидает, что до конца мая будут приняты все решения, чтобы начался конкурс и был определен архитектурный проект. "Мы ожидаем, что все необходимые решения Кабмина будут приняты до конца мая текущего года, чтобы за полгода состоялся международный открытый архитектурный конкурс, был определен лучший проект в ноябре текущего года и таким образом, чтобы уже в следующем году начать возведение мемориала и музея", - сказал он.

В.Ковальчук также заверил, что президент Украины Петр Порошенко, как и обещал, будет содействовать созданию фонда финансирования строительства мемориала и поучаствует в его финансировании.