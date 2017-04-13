События

13:25 13.04.2017

ЕСПЧ обязал Россию выплатить истцам по делу о захвате школы в Беслане общую сумму ущерба почти 3 млн евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил в четверг, что Россия должна выплатить в общей сложности 2,955 млн евро истцам по делу о захвате заложников в школе Беслана в сентябре 2004 года.

"Суд обязал Российскую Федерацию выплатить заявителям сумму в общем размере 2,955 млн евро в качестве компенсации морального вреда, и 88 тыс. евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек", - говорится в опубликованном в четверг решении суда.

Суд согласился с мнением заявителей о том, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. "Суд установил, что российские власти в нарушение статьи 2 Конвенции не осуществили должное планирование и проведение спасательной операции с тем, чтобы минимизировать риск для жизни заложников", - говорится в решении суда.

"Отсутствие формального руководства привело к серьезным недостаткам в процессе принятия решений и координации вовлеченных ведомств. Среди прочего, оно негативно сказалось на возможности координировать работу медиков, спасателей и пожарных. Суд не смог избежать вывода о том, что отсутствие координации и ответственности в некоторой степени внесло свой вклад в трагический исход событий", - отмечается в документе.

Истцами выступили 409 человек, в числе которых как бывшие заложники и пострадавшие, так и родственники бывших заложников, а также убитых и раненых.

ВАЖНОЕ

В ОРДЛО требовали допустить в украинские тюрьмы для верификации списков заложников "антимайдановцев"

Генпрокуратура известила о подозрении замначальника Киевского облуправления ГФС

В зоне АТО из-за неосторожного обращения с оружием погибли двое военных – штаб

Пожаром в Балаклее уничтожено боеприпасов на $1 млрд

Количество заложников боевиков возросло до 126 за счет гражданских лиц

ПОСЛЕДНЕЕ

Строительство мемориала-музея Революции достоинства начнется в будущем году, рассчитывают на Банковой

Киевсовет инициирует экологическую проверку завода "Энергия"

Во время проведения "Евровидения" в Киеве будут работать около 7 тысяч камер наблюдения

Кличко заинтересовался опытом Баку в проведении массовых международных мероприятий

Хорошее школьное образование должно давать возможность детям владеть несколькими языками – Гриневич

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить прикормку для рыбы на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА