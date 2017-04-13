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13:24 13.04.2017

Генпрокуратура известила о подозрении замначальника Киевского облуправления ГФС

Заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области разоблачен в злоупотреблении служебным положением, сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Правоохранитель,.. действуя в пользу ряда юридических лиц, подписал решение об отмене налоговых сообщений-решений, в результате чего незаконно освободил субъектов хозяйственной деятельности от уплаты обязательных платежей, чем повлек последствия в виде непоступления в государственный бюджет Украины средств на сумму более 12 млн грн", - говорится в сообщении.

В настоящее время чиновник извещен о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 3-6 лет с лишением права занимать занимать должности сроком до 3 лет со штрафом 500-1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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