Киевсовет инициирует экологическую проверку завода "Энергия"

Постоянная комиссия Киевского городского совета (Киевсовет) по вопросам экологической политики 12 апреля согласовала проект решения о проведении государственной экологической экспертизы филиала ПАО "Киевэнерго" – мусоросжигательного завода "Энергия" в Дарницком районе города.

Согласно сообщению пресс-службы Киевсовета, такая проверка даст возможность оценить влияние работы завода "Энергия" на состояние окружающей среды, установить его соответствие требованиям экологического законодательства.

"Сейчас город ищет средства, чтобы установить на предприятии современную систему очистки газов. И хотя проверки в прошлом году показали, что количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - в пределах нормы, живущие рядом киевляне постоянно жалуются на неприятный запах и духоту. Поэтому необходимо провести независимую экспертизу, уже по ее результатам составлять план действий по модернизации завода", – цитируется в сообщении замглавы комиссии Сергей Пилипенко.

Как отмечается в сообщении, проект решения предполагает государственную экологическую экспертизу завода "Энергия" за средства городского бюджета. Экологическая комиссия Киевсовета обратилась к комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития изучить возможность выделения необходимых средств.