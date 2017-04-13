События

12:42 13.04.2017

Кличко заинтересовался опытом Баку в проведении массовых международных мероприятий

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает заинтересованность в изучении опыта Баку в организации спортивных и культурных мероприятий.

"На встрече с президентом (Азербайджана Ильхамом Алиевым в четверг - ИФ) мы обговаривали вопросы, связанные с развитием наших отношений, между Киевом и Баку. Очень важно чтобы эти отношения стали более тесными. Речь шла о развитии бизнеса, культурных и спортивных отношений", - сказал В.Кличко журналистам в Баку.

По его словам, Баку провел несколько лет назад на высоком уровне Евровидение. "Буквально через несколько недель в Киеве начнется Евровидение. Очень интересно узнать опыт Азербайджана в этом направлении", - отметил он.

Он подчеркнул, что аудитория Евровидения превышает 200 млн человек. "Приезжает много людей, туристы. Невозможно оценить тот медиаэффект презентации города, презентации страны. В этом ключе нам есть чему поучиться у Баку, использовать тот позитивный опыт, который был приобретен. Это касается и других мероприятий, которые проходят в Баку", - добавил В.Кличко.

Он отметил, что его основной задачей на посту мэра Киева является проводить как можно больше различных мероприятий.

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