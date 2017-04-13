Хорошее школьное образование должно давать возможность детям владеть несколькими языками – Гриневич

Министр образования Украины Лилия Гриневич выступает за то, чтобы школьное образование давало детям возможность владеть несколькими языками на достойном уровне.

"Хорошее образование должно дать возможность ребенку выйти из школы многоязычным, то есть владеть на достойном уровне сразу несколькими языками. Это не только увеличит образовательные возможности для наших детей, но и будет способствовать открытию Украины для мира, налаживанию продуктивных межнациональных связей", - цитирует слова министра пресс-служба Министерства образования и науки в четверг.

По словам Л.Гриневич, в развитии языкового образования в Украине есть три основные направления: обеспечение свободного владения государственным языком, владение родным языком (в случае различия), а также активное развитие владения иностранными языками.

Министр отметила, что сейчас в Украине наряду с постоянной тенденцией к увеличению количества учащихся в школах с украинским языком обучения (на 8% больше, чем 2 года назад), остается угрожающая тенденция - в некоторых школах с преподаванием на языках национальных меньшинств не дают достаточного уровня владения государственным языком.

Л.Гриневич подчеркнула, что плохое владение украинским языком препятствует доступу детей к высшему образованию в Украине.