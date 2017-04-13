Делегация США осмотрела объекты МЦМБ, отремонтированные при активной поддержке стран-партнеров Украины

Делегация конгрессменов США ознакомилась с результатами восстановления инфраструктуры Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии сухопутных войск (г.Львов), объекты которого были отремонтированы при поддержке США и других стран-партнеров Украины.

Как сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на медиа-группу Национальной академии сухопутных войск, делегация США, в состав которой вошли конгрессмены от различных американских штатов, группа их помощников, военнослужащих армии США и представителей посольства этого государства в Украине, ознакомилась с возможностями Центра, осмотрела учебно-тренировочный комплекс MILES и ряд специализированных классов.

Кроме того, гости осмотрели объекты, отремонтированные при активной поддержке ВС США и непосредственно, американского правительства, а также других стран-партнеров Украины.

Американским делегатам рассказали об особенностях функционирования и развития Центра, а также о достижениях в подготовке украинских подразделений при участии иностранных военных специалистов.

"Конгрессмены дали высокую оценку результатам совместной работы украинских и американских военнослужащих по восстановлению инфраструктуры МЦМБ и подготовки подразделений ВС Украины, а также выразили надежду на продолжение и наращивание этой деятельности", - сказано в сообщении.

В свою очередь, начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук выразил представителям Конгресса и Вооруженных сил США признательность за всестороннюю помощь и поддержку Украинского войска.