События

11:50 13.04.2017

Военнослужащий Владимир-Волынского гарнизона погиб вследствие конфликта с сослуживцами

Военнослужащий-контрактник одной из военных частей Владимир-Волынского гарнизона погиб вследствие конфликта с сослуживцами, произошедшем во внеслужебное время, сообщает пресс-служба оперативного командования "Запад".

"Предварительно установлено, что несколько военнослужащих военной службы по контракту во внеслужебное время в одном из общественных мест проводили свое свободное время на свое усмотрение. В результате между военнослужащими возник спор, который привел к драке, вследствие которой один из военнослужащих получил травму, не совместимую с жизнью", - сообщается на странице пресс-службы оперативного командования "Запад" в соцсети Facebook в четверг.

В военной части назначено служебное расследование, правоохранители открыли уголовное производство.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что двое украинских военнослужащих погибли в четверг в результате неосторожного обращения с оружием в военных частях, личный состав которых выполняет боевые задания в районе АТО на донецком и приморском (мариупольском) направлениях.

В сводке пресс-центра АТО за 12 апреля в контексте обстрелов позиций сил АТО со стороны незаконных вооруженных формирований сообщалось, что за минувшие сутки один военнослужащий ВСУ погиб и еще двое получили ранения.

ВАЖНОЕ

В зоне АТО из-за неосторожного обращения с оружием погибли двое военных – штаб

Пожаром в Балаклее уничтожено боеприпасов на $1 млрд

Количество заложников боевиков возросло до 126 за счет гражданских лиц

Лутковская примет участие в работе над верификацией списков пленных

ТКГ подтвердила свою приверженность "режиму тишины" в преддверии пасхальных праздников

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут небольшие дожди

Делегация США осмотрела объекты МЦМБ, отремонтированные при активной поддержке стран-партнеров Украины

27 семей участников АТО получили квартиры в Днепропетровской области с начала года - глава ОГА

Военнослужащий военной части погиб, еще трое ранены от взрыва гранаты в Виннице

Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5577.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА