Военнослужащий Владимир-Волынского гарнизона погиб вследствие конфликта с сослуживцами

Военнослужащий-контрактник одной из военных частей Владимир-Волынского гарнизона погиб вследствие конфликта с сослуживцами, произошедшем во внеслужебное время, сообщает пресс-служба оперативного командования "Запад".

"Предварительно установлено, что несколько военнослужащих военной службы по контракту во внеслужебное время в одном из общественных мест проводили свое свободное время на свое усмотрение. В результате между военнослужащими возник спор, который привел к драке, вследствие которой один из военнослужащих получил травму, не совместимую с жизнью", - сообщается на странице пресс-службы оперативного командования "Запад" в соцсети Facebook в четверг.

В военной части назначено служебное расследование, правоохранители открыли уголовное производство.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что двое украинских военнослужащих погибли в четверг в результате неосторожного обращения с оружием в военных частях, личный состав которых выполняет боевые задания в районе АТО на донецком и приморском (мариупольском) направлениях.

В сводке пресс-центра АТО за 12 апреля в контексте обстрелов позиций сил АТО со стороны незаконных вооруженных формирований сообщалось, что за минувшие сутки один военнослужащий ВСУ погиб и еще двое получили ранения.