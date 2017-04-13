События

11:35 13.04.2017

27 семей участников АТО получили квартиры в Днепропетровской области с начала года - глава ОГА

В 2017 году собственниками жилья в Днепропетровской области стали 27 семей погибших и тяжелораненых участников АТО, еще 15 семей выбирают жилую площадь.

Как сообщил журналиста глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, почти 30 млн грн. на приобретение жилья выделило государство.

"В этом году собственниками жилья станут 42 семьи погибших и тяжелораненых бойцов АТО. 27 уже отметили новоселье, остальные еще выбирает квартиры. С 2015 года в Днепропетровской области ключи от собственного жилья вручили более чем 200 семьям АТОшников", - рассказал В.Резниченко.

По его словам семьи сами выбирают жилье, которое хотят приобрести. Государство оплачивает покупку. Сумму, которую выделяют каждой семье, определяют индивидуально. Ее рассчитывают по специальной формуле, определенной правительством.

Компенсацию на приобретение квартир получают те, кто потерял на войне близкого человека или получил тяжелые ранения и имеет статус инвалида I или II группы.

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