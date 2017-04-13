События

11:18 13.04.2017

Военнослужащий военной части погиб, еще трое ранены от взрыва гранаты в Виннице

В ночь на четверг в Виннице погиб солдат воинской части, еще трое человек получили ранения в результате взрыва гранаты.

"13 апреля около полтретьего ночи на улице Замостянской произошел взрыв, в результате которого погиб 20-летний солдат одной из воинских частей. Еще трое его знакомых, среди которых 16-летняя девушка, получили осколочные ранения", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в четверг.

Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвался предмет, похожий на гранату, который 20-летний погибший достал из своей сумки. Вместе с погибшим находился 26-летний сослуживец, 16-летняя девушка и 20-летний житель Винницы. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы.

При осмотре с места происшествия полиция изъяла пять разнокалиберных патронов, стреляный тубус РПГ-26, две дымовые шашки и три рычага к запалам осколочных гранат.

По предварительной информации следствия, военнослужащие находились в краткосрочном отпуске.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с дополнительной отметкой "несчастный случай".

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