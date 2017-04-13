События

10:43 13.04.2017

Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Незаконные вооруженные формирования вновь совершили обстрел дорожного коридора «Донецк-Курахово» на линии разграничения в районе проведения АТО.

"Огонь российские наемники открыли в 21.25 из гранатомета и миномета в направлении контрольного поста "Марьинка". Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного населенного пункта Александровка", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Пострадавших среди гражданского населения и персонала Госпогранслужбы нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

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