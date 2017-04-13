В Краснограде ребенка убило мемориальной доской

В г.Красноград Харьковской области мемориальная доска упала на 6-летнего ребенка и придавила его насмерть, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в Красноградский отдел в среду вечером. Как установили правоохранители, трагедия произошла, когда мама с 6-летним сыном гуляли в парке, где расположены мемориальные доски. "Ребенок подбежал к одной из них и начал расшатывать. 1,5-метровая конструкция упала на мальчика и придавила его. Под тяжестью монумента ребенок погиб", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 (убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.