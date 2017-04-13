События

10:35 13.04.2017

В Краснограде ребенка убило мемориальной доской

В г.Красноград Харьковской области мемориальная доска упала на 6-летнего ребенка и придавила его насмерть, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в Красноградский отдел в среду вечером. Как установили правоохранители, трагедия произошла, когда мама с 6-летним сыном гуляли в парке, где расположены мемориальные доски. "Ребенок подбежал к одной из них и начал расшатывать. 1,5-метровая конструкция упала на мальчика и придавила его. Под тяжестью монумента ребенок погиб", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 (убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

ВАЖНОЕ

В зоне АТО из-за неосторожного обращения с оружием погибли двое военных – штаб

Пожаром в Балаклее уничтожено боеприпасов на $1 млрд

Количество заложников боевиков возросло до 126 за счет гражданских лиц

Лутковская примет участие в работе над верификацией списков пленных

ТКГ подтвердила свою приверженность "режиму тишины" в преддверии пасхальных праздников

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Гройсман в четверг находится с рабочей поездкой в Кировоградской области

Полторак обсудил с представителями Конгресса США возможность предоставления Украине оборонного вооружения

С подозреваемого в убийстве журналиста Веремия сняли браслет

Кабмин установил возможность выплаты в 2017г компенсации работодателям за 2014-2015г в сумме средней зарплаты мобилизованных сотрудников

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
креатин цена
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА