События

10:31 13.04.2017

Полторак обсудил с представителями Конгресса США возможность предоставления Украине оборонного вооружения

Министр обороны Украины Степан Полторак и члены комитета вооруженных сил Конгресса США обсудили текущую ситуацию на востоке Украины, ход оборонной реформы и вопроса возможности предоставления Украине оборонного оружия.

"Соединенные Штаты Америки заинтересованы в успехах Украины и эффективных реформах. Во время сегодняшней встречи представители Конгресса США, которые являются членами комитета вооруженных сил, подтвердили свою четкую позицию о поддержке Украины в нашей борьбе за территориальную целостность и выразили восхищение смелостью и отважностью украинских военных, которые противостоят врагу", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Министр поблагодарил правительство и народ США "за последовательную поддержку".

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