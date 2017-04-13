Полторак обсудил с представителями Конгресса США возможность предоставления Украине оборонного вооружения

Министр обороны Украины Степан Полторак и члены комитета вооруженных сил Конгресса США обсудили текущую ситуацию на востоке Украины, ход оборонной реформы и вопроса возможности предоставления Украине оборонного оружия.

"Соединенные Штаты Америки заинтересованы в успехах Украины и эффективных реформах. Во время сегодняшней встречи представители Конгресса США, которые являются членами комитета вооруженных сил, подтвердили свою четкую позицию о поддержке Украины в нашей борьбе за территориальную целостность и выразили восхищение смелостью и отважностью украинских военных, которые противостоят врагу", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Министр поблагодарил правительство и народ США "за последовательную поддержку".