События

10:30 13.04.2017

В зоне АТО из-за неосторожного обращения с оружием погибли двое военных – штаб

Двое украинских военнослужащих погибли в четверг в военных частях, личный состав которых выполняет боевые задания в районе АТО на донецком и приморском (мариупольском) направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра в соцсети Facebook в четверг.

На местах событий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции. "Виновные по результатам расследований должностные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным пресс-центра АТО, за минувшие сутки, 12 апреля, один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения вследствие обстрелов позиций украинских военных на Донбассе боевиками.

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