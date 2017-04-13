С подозреваемого в убийстве журналиста Веремия сняли браслет

Фигурант дела об убийстве во время событий Революции достоинства журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин находится на свободе, сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак на своей странице в Фейсбук.

"Теперь подозреваемый в эпизоде по убийству Еремея, а также в стрельбе на АЗС в Киеве - свободный человек", - говорится в сообщении.

М.Томак отметила, что с подозреваемого сняли электронный браслет.

"Очередной кульбит, который позволяет Крысину избежать СИЗО и любого пресечения в принципе, происходит благодаря судье Соломенского райсуда Киева Елене Куровой. Сначала г. Курова не назначила вовремя подготовительное судебное заседание, дальше безосновательно не провела его и не продлила меру пресечения для Крысина, создав таким образом правовую неопределенность, и наконец - вопреки требованию Управления спецрасследований ГПУ (Генпрокуратуры – ИФ) - не сообщила ГУ НП (Нацполиции – ИФ) в Киевской области о том, что мера пресечения Крысина считается автоматически продленной", - подчеркнула правозащитница.

По ее словам, на происходящее разозлились в управлении спецрасследований – "обещают со стороны прокуратуры "жесткую реакцию", в связи с "признаками нарушения судьей присяги".

Кроме этого, М.Томак отметила, что следующее заседание Соломенского райсуда, на котором может быть рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения для Ю.Крысина, состоится не ранее 28 апреля.