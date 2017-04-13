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07:26 13.04.2017

Кабмин распределил 137,5 млн грн на компенсацию риска проживающего в зоне наблюдения АЭС населения 7 областей

Кабинет министров Украины распределил 137,5 млн грн на компенсацию риска населения 7 областей, которое проживает в зоне наблюдения атомных электростанций.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 апреля.

Кабмин направил местным бюджетам 7 областей государственную субвенцию на финансирование мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения.

"Это средства на мероприятия по улучшению условий проживания и труда людей, живущих в зоне наблюдения атомных электростанций. В частности, строительство и ремонт защитных сооружений гражданской защиты, финансирование объектов специальной социальной инфраструктуры, закупку средств индивидуальной защиты органов дыхания и препаратов стабильного йода, обучение населения. Государственная субвенция компенсирует риски населению, проживающему на территории зоны наблюдения семи областей: Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Херсонской и Хмельницкой областей (зоны наблюдения Запорожской АЭС, Ровенской АЭС, Хмельницкой АЭС и Южно-Украинской АЭС)", - цитирует пресс-служба слова вице-премьер-министра, министра экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

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