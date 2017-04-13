События

07:09 13.04.2017

Кабмин установил возможность выплаты в 2017г компенсации работодателям за 2014-2015г в сумме средней зарплаты мобилизованных сотрудников

Кабинет министров Украины установил возможность выплаты в 2017 году компенсации работодателям за 2014-2015 года в сумме средней заработной платы мобилизованных сотрудников, принятых на военную службу в особый период.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики, правительство приняло данное решение на заседании 12 апреля.

Минсоцполитики разработало проект акта с целью урегулирования выплаты компенсации за 2014-2015 годы предприятиям, учреждениям, организациям, фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным производственным кооперативам независимо от подчинения и формы собственности и физическим лицам-предпринимателям в пределах среднего заработка работников, призванных на срочную военную службу, военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или принятых на военную службу по контракту.

Согласно принятому правительством решению, работодатели, которые не получили в 2015 году в полном объеме указанную компенсацию из государственного бюджета, смогут получить ее за счет средств госбюджета в 2017 году.

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