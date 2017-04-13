Один украинский военный погиб, двое получили ранения за минувшие сутки в зоне АТО

Боевики за минувшие сутки 61 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

"Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 06:00 13 апреля.

Эпицентром огневого противостояния остается приморское направление. Огнем 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Водяное. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по украинским позициям под Марьинкой. Защитников Широкино обстрелял из вооружения БМП и стрелкового оружия. По морпехам, которые держат оборону под Гнутово враг открывал огонь из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов, а защитников Гранитного, Талаковки, Павлополя и Гнутово активно обстреливал из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. Защитников Водяного обстреливали вражеские снайперы.

На донецком направлении основными объектами огневых усилий противника были украинские опорные пункты вблизи Авдеевки и "Шахты Бутовка". Так, защитников шахты враг накрывал огнем минометов калибра 120 мм и 82мм, а по защитникам Авдеевки бил из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и противотанковых ракетных комплексов. Вооружение БМП боевики применяли против защитников Опытного, а защитников Каменки и Зайцево обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По позициям вблизи населенных пунктов Пески и Луганское противник бил из пулеметов крупных калибров. В районах Авдеевки и Троицкого действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям вблизи Новоалександровки. Из вооружения БМП обстреливал защитников Крымского, а из гранатометов различных калибров бил по позициям в районе Катериновки. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применил по опорным пунктам в районе Новозвановки.