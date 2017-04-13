Депутаты Ивановского района Одесской области намерены сложить мандаты, если их не исключат из перечня субъектов декларирования

Депутаты сельских, поселковых советов и советов объединенных общин Ивановского района Одесской области намерены сложить мандаты из-за того, что не могут заполнить электронные декларации.

На сессию Ивановского райсовета Одесской области в связи с этим вынесен проект обращения к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде, в котором они просят руководство страны исключить депутатов сельских, поселковых советов и советов объединенных общин из перечня субъектов декларирования.

"Большинство депутатов сельских, поселковых советов и советов объединенных общин не имеют возможности вовремя подать или вообще заполнить электронную декларацию, так как процедура заполнения требует не только технического оснащения, но и существенных финансовых затрат. Депутаты не имеют доступа к интернет-сети и необходимой компьютерной технике, поэтому заполнение деклараций для них является просто нереальной задачей… Из-за значительных технических трудностей по заполнению электронных деклараций возможно возникновение ситуации с массовым сложением полномочий депутатами местных советов и проведением внеочередных выборов", - говорится в проекте обращения.