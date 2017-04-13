Во Львове раскрыли преступную группу, укравшую с территории ЛАЗа оборудования на 10 млн грн

Преступную группу, участники которой украли с территории бывшего завода ЛАЗ оборудования на 10 млн грн раскрыли во Львове, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным отдела, в преступную группу входили 7 жителей Львовской и Одесской областей.

Они организовали кражи промышленного оборудования, станков с производственных территорий, ныне принадлежащих ряду субъектов предпринимательской деятельности, созданных после раздела завода ЛАЗ. Как указано в сообщении, станки и другое оборудование, которое присвоили злоумышленники, находится в ипотеке и в виде залога в банках.

Кроме того, они по поддельным документам вывезли с территории завода автобус производства ЛАЗ, стоимостью в несколько миллионов гривен и пытались переправить его в Киев, но были остановлены сотрудниками полиции неподалеку Львова и задержаны.

Общая сумма убытков превысила 10 млн грн.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 УК Украины (кража с проникновением в жилище, другое помещение или хранение, нанесшая потерпевшему значительные убытки).

Двоих злоумышленников задержали в порядке статьи 208 КПК Украины.