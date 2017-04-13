События

02:53 13.04.2017

Во Львове раскрыли преступную группу, укравшую с территории ЛАЗа оборудования на 10 млн грн

Преступную группу, участники которой украли с территории бывшего завода ЛАЗ оборудования на 10 млн грн раскрыли во Львове, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным отдела, в преступную группу входили 7 жителей Львовской и Одесской областей.

Они организовали кражи промышленного оборудования, станков с производственных территорий, ныне принадлежащих ряду субъектов предпринимательской деятельности, созданных после раздела завода ЛАЗ. Как указано в сообщении, станки и другое оборудование, которое присвоили злоумышленники, находится в ипотеке и в виде залога в банках.

Кроме того, они по поддельным документам вывезли с территории завода автобус производства ЛАЗ, стоимостью в несколько миллионов гривен и пытались переправить его в Киев, но были остановлены сотрудниками полиции неподалеку Львова и задержаны.

Общая сумма убытков превысила 10 млн грн.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 УК Украины (кража с проникновением в жилище, другое помещение или хранение, нанесшая потерпевшему значительные убытки).

Двоих злоумышленников задержали в порядке статьи 208 КПК Украины.

ВАЖНОЕ

Количество заложников боевиков возросло до 126 за счет гражданских лиц

Лутковская примет участие в работе над верификацией списков пленных

ТКГ подтвердила свою приверженность "режиму тишины" в преддверии пасхальных праздников

В Черногории задержана участница "газовой схемы" Мусиенко, САП предпринимает меры для ее экстрадиции в Украину

Порошенко заявляет о готовности украинских военных при необходимости быстро вернуть вооружение на позиции

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура разоблачила на взяточничестве старшого следователя ГФС в Запорожской области

Трамп: переговоры Тиллерсона в Москве были успешными, но нужно дождаться их результатов

Украинский военный погиб в результате обстрела боевиками "Шахты Бутовка" – пресс-центр АТО

Ситуация в Украине остается препятствием на пути к улучшению отношений РФ и США – Тиллерсон

Россия блокировала проект резолюции СБ ООН по осуждению химической атаки в Сирии

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
женские кеды цены
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА