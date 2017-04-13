События

00:22 13.04.2017

Прокуратура разоблачила на взяточничестве старшого следователя ГФС в Запорожской области

Военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины совместно с СБУ и ГФС остановлена преступная деятельность старшего следователя по особо важным делам Мелитопольской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области.

Как сообщает управление по связям с общественностью СМИ Генеральной прокуратуры Украины, досудебным расследованием установлено, что указанный старший лейтенант систематически требовал и получал от частных предпринимателей неправомерную выгоду за закрытие уголовных производств.

Всего правоохранителями задокументировано получение им взятки на общую сумму более 250 тыс. грн.

Проведенным военной прокуратурой комплексом мероприятий получено достаточно доказательств, которые стали основанием для сообщения правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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