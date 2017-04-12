События

22:42 12.04.2017

Глава Одесской области недоволен работой фитосанитарной службы в регионе

Глава Одесской обладминистрации Максим Степанов недоволен работой фитосанитарной службы в регионе.

"14 тыс. тонн. Такое уменьшение плодоовощных грузов имеем сегодня на Одесской таможне за первый квартал. Потому что они, видите ли, томатную моль ищут. В баклажанах! Это недели простоя. Предприниматели, которые годами разгружались здесь, бегут от таких фитосанитаров в другие регионы", - написал он на своей странице в Facebook.

Глава ОГА поручил подготовить информацию об успешном опыте работы в этой области за рубежом и найти механизм, чтобы прохождения фитосанитарного контроля было возможно в любой другой независимой лаборатории, которая не подчиняется Госпотребслужбе.

"Грузы должны растамаживаться на Одесской таможне, а не ездить по Украине!", - подчеркнул он.

Как сообщалось, за первый квартал 2017 году Одесская область получила 595 млн грн от перевыполнения планов по сборам таможенных платежей, которые будут направлены на ремонт дорог.

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