События

19:56 12.04.2017

Количество заложников боевиков возросло до 126 за счет гражданских лиц

Количество заложников, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями на востоке Украины, возросло до 126-ти за счет гражданских лиц, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"К сожалению, в списке заложников, которые дает нам СБУ, уже 126 лиц, количество незаконно удерживаемых выросло за счет гражданских. Тех, кого ОРДЛО требует передать для освобождения - более 600 лиц", - написала И.Геращенко на своей странице в Facebook по завершению заседания ТКГ в Минске в среду вечером.

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