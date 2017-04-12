Лутковская примет участие в работе над верификацией списков пленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская примет участие в работе над верификацией списков заложников, заявляет пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением заложников. Удалось договориться о том, чтобы СБУ, омбудсмен Валерия Лутковская, матери незаконно удерживаемых лиц, при участии ОБСЕ провели верификацию отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса", - написала Д.Олифер на своей странице в Facebook по завершению заседания ТКГ в Минске в среду вечером.