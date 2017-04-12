МИД требует от России прекратить пытки осужденного гражданина Украины Шура и пустить к нему консула

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны обеспечить доступ украинского консула к незаконно осужденному в России гражданину Украины Виктору Шуру.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с бесчеловечным обращением российских органов власти в отношении незаконно осужденного в России гражданина Украины Виктора Шура и отказом российской стороны обеспечить доступ украинского консула к нему… в очередной раз требует от российской стороны прекратить противоправные действия в отношении граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России по политически мотивированным делам, а также обеспечить их право на встречу с консулом", - говорится в комментарии МИД, распространенном в связи с отказом российской стороны допустить консула к В.Шуру.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что, требуя от В.Шура письменно отказаться от своего законного права встретиться с консулом Украинского государства, "российские тюремщики прибегли к расправе над ним и к пыткам: Виктор Шур был помещен в одиночную камеру штрафного изолятора, где его удерживали в холоде без воды и пищи, что повлекло ухудшение состояния его здоровья".

По информации СМИ, В.Шур был задержан в Брянской области (Российская Федерация) 9 декабря 2014 года за оскорбление правоохранителя на 15 суток, позднее ему предъявили обвинение в шпионаже. 7 октября 2015 года он был осужден на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины.