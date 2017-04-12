В соцсети Facebook появилась страница юридической службы ВСУ

В социальной сети Facebook открыта страница юридической службы Вооруженных сил Украины, сообщает управление связей с общественностью ВСУ.

"Цель создания страницы - оперативное информирование общественности об изменениях в законодательстве, обсуждение актуальных проблем и предложений дальнейшего усовершенствования правового обеспечения деятельности ВСУ. Бесспорно, получение конструктивных feedbacks (отзывов), улучшит эффективность функционирования страницы", - отметил начальник управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Максим Кушнир.

Страница доступна по адресу: https://www.facebook.com/legalserviceAF. Она озаглавлена англоязычным слоганом "Keep calm and love Ukraine" (рус. "Сохраняй спокойствие и люби Украину").

В ВСУ отмечают, что страница стремительно развивается и является свидетельством их настроенности "к диалогу, открытости и быстрому реагированию на вызовы современности".