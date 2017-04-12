Лутковская предложила свое участие в работе над верификацией списков пленных
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская предложила свою кандидатуру для работы над верификацией списков пленных, если это устроит стороны переговоров.
"Я не знаю, потому что я не задействована в Минске, по какой причине отказались от международных миссий – я не могу ничего сказать. Но со своей стороны я предложила, и Ирине Геращенко (первый вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ - ИФ) в том числе, в случае, если это устроит переговорные стороны, и если это позволит разблокировать процесс обмена, то я готова принимать участие в такой верификации. Но все будет зависеть от переговорного процесса", - сказала В.Лутковская в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.
Как сообщалось, И.Геращенко в начале апреля сообщила, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) отказались от привлечения Международного Комитета Красного Креста (МККК) или миссии ООН по правам человека к верификации списка лиц, которые отказываются возвращаться на неподконтрольные территории в рамках обмена заложниками. По ее словам, был компромиссный вариант – привлечь в этот процесс миссию ООН по правам человека, но на последнем заседании ТКГ в Минске представители ОРДЛО отказались и от этого варианта: "Было сказано: ищем какой-то третий вариант", - сообщила И.Геращенко.
Она отметила, что, по мнению украинской стороны, это является затягиванием процесса. "Мы в поисках инструментария, который позволит освободить наших заложников", - добавила И.Геращенко.