События

16:36 12.04.2017

Порошенко вручил награды военнослужащим-участникам АТО

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область вручил награды военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в боевых действиях на Донбассе.

По информации пресс-службы президента, за мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины "Орденом Богдана Хмельницкого" награждены 7 военнослужащих, орденом "За мужество" – 14, медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отчизны" – 3 бойцов.

Всего, согласно информации, указом президента награждены 157 военнослужащих, среди которых 26 посмертно и 66 раненных бойцов.

Государственными наградами, в частности отмечены 48 военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады, которые несут службу в районе Светлодарской дуги, а также 26 бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые выполняют задачи на мариупольском направлении.

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