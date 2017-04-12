События

15:54 12.04.2017

Похититель экс-мэра Херсона Сальдо объявлен в розыск - МВД

Один из организаторов похищения летом 2016 года бывшего городского головы Херсона Владимира Сальдо – Денис Пащенко - объявлен в розыск, информация об этом опубликована на сайте МВД Украины.

Согласно обнародованной информации, Д.Пащенко скрывается от органов досудебного расследования. Суд принял решение его задержать.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или в сочетании с причинением тяжкого телесного повреждения).

Как сообщалось, Д.Пащенко, похитивший в Доминиканской Республике В.Сальдо, ранее уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в Испании, Андорре и Греции.

В.Сальдо в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал, что был похищен в Доминиканской Республике земляками и провел 59 дней в закрытой комнате с решетками на окнах. Одним из организаторов похищения в июне 2016 года, отмечает экс-мэр Херсона, выступил его земляк Денис Пащенко, который пригласил его в Доминикану на деловую встречу.

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