В Харьковской области правоохранители выявили каналы контрабанды через украинско-российскую границу

В Харьковской области сотрудники Госпогранслужбы совместно с Нацполицией и Государственной фискальной службой провели специальную операцию, в результате которой пресечена деятельность двух группировок, занимавшихся контрабандой через украино-российскую границу различных товаров и валютных ценностей в особо крупных размерах.

Как сообщает в среду пресс-служба Госпогранслужбы, в ОПГ входили 10 граждан России и Украины. По данным правоохранителей, преступные группировки помогали физическим и юридическим лицам, которые хотели доставить товар покупателю на территорию России.

"Клиенты" отправляли товар в Харьков почтой, а оттуда члены группировки обеспечивали его незаконную переправку через госграницу, используя возможности контрабандистов как с украинской, так и с российской стороны. Затем товар доставлялся в логистические компании на территории РФ, которые поставляли его заказчику. Схема действовала и в обратном направлении. Для конспирации маршрут был известен лишь узкому кругу лиц, включая отправителя и заказчика.

"Преступная группа имела четко отлаженную систему тарифов и даже компенсировала стоимость в случае потери товара. С каждого 1 куб. м товаров, а это 250 кг, перемещенных через границу организатор получал 25 тыс. грн. Часть прибыли отдавалось пособникам", - отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, "услугами" ОПГ пользовались преимущественно подпольные производители одежды и обуви, ориентированные главным образом на российский рынок. Сейчас правомерность их деятельности также проверяется.

Операция по ликвидации этих контрабандных каналов началась в середине марта с задержания в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл) гражданки Украины, которая входила в ОПГ. В ее багаже при помощи оборудования для бесконтактного досмотра были обнаружены вложенные в подошвы новой обуви 10 ампул и 128 таблеток, содержащие сильнодействующие вещества.

Правоохранители провели более 10 обысков в складских помещениях, цехах, перевалочных базах, где хранились контрабандные товары, а также по месту жительства членов ОПГ и их транспорте.

Всего обнаружено и изъято различных товаров на сумму свыше 8 млн грн, валюта, банковские карточки, анаболические препараты, предметы, запрещенные к перемещению через границу, и 6 единиц транспортных средств.

На складах, которыми пользовались участники ОПГ также обнаружено оборудование для упаковки, черновые записи бухгалтерии, товары народного потребления общим объемом около 70 куб.м, которые готовились к перемещению через госграницу.

В настоящее время организатору ОПГ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.