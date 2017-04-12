Кабмин создал оргкомитет во главе с премьером и главой АП по подготовке мероприятий к 85-й годовщине Голодомора

Кабинет министров Украины создал организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и главой администрации президента Игорем Райниным.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Заместителем руководителей оргкомитета назначен первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

В оргкомитет также входят министры культуры, юстиции и иностранных дел, мэр Киева, сопредседатели Общественного комитета почтения памяти жертв Голодомора–геноцида 1932-1933 годов в Украине, генеральный директор Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", представители общественных организаций, научных и высших учебных заведений.

Кабмин предоставил право сопредседателям оргкомитета право утвердить его персональный состав и вносить в него изменения.