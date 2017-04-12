События

14:16 12.04.2017

Более 30 чиновников пройдут обучение в рамках программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины"

35 украинских чиновников пройдут обучение в рамках программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины", разработанной Киево-Могилянской бизнес-школой в партнерстве с правительствами Великобритании, Канады и Офисом связи НАТО в Украине.

Как рассказала на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду руководитель "Школы стратегий" Киево-Могилянской бизнес-школы, руководитель проекта Гелена Саврук, программа стартует 20 апреля.

"От управленцев новой генерации ожидаются возможности работать в более широких системах, понимать интересы партнеров и балансировать их, создавать новые правила игры и играть по ним… Именно для этого и создана эта программа. Она предусматривает 9 учебных модулей и защиту проектов по имплементации оборонного стратегического бюллетеня", - сказала она.

По словам Г.Саврук, программа включает три блока: профессиональное развитие руководителя, личное развитие руководителя и работа над комплексными проектами в сфере безопасности и обороны Украины.

"Программа должна сформировать общее понимание, межведомственное взаимодействие и сделать ударение на логике трансформации…", - пояснила она.

Руководитель проекта отметила, что обучение пройдут 35 чиновников из администрации президента, СНБО, Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, СБУ, МЭРТ, Минфина, Национальной гвардии, Госпогранслужбы.

В свою очередь специальный советник по вопросам обороны (Великобритания) в Украине Фил Джонс отметил, что с учетом динамичности сфера безопасности, важно, чтобы руководители, которые принимают соответствующие решения в секторе безопасности и обороны, были вооружены должными навыками и умениями.

"Великобритания постоянно меняется и подстраивается под новые вызовы в сфере безопасности. В нынешних условиях Украине стоит учесть лучшие мировые практики и решать задачи по безопасности, обусловленные ситуацией на востоке страны", - сказал он.

По убеждению Ф.Джонса, реализация задач, содержащихся в стратегическом оборонном бюллетене, требует "современных западных подходов".

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