Группа компаний незаконно импортировала из РФ чай и кофе и выводила деньги за границу – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве противоправную схему по импорту в Украину чая и кофе из Российской Федерации в обход санкций.

"Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничения на поставки кофе и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои фирмы на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции", - сообщил в среду пресс-центр СБУ.

Как отмечается, полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в теневой оборот, а затем - на зарубежные счета. Предприниматели вывели за границу более 30 млн грн.

Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевской области, по местам проживания директора компании (гражданин РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличность с банковских счетов.

"Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичку денежных средств в банке, перерегистрацию российских фирм за границей и перечисление на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику", - сказано в сообщении.

Неотложные следственные действия продолжаются.