События

13:20 12.04.2017

В Украине немного похолодает, местами заморозки на почве

В ближайшие сутки над территорией Украины останется прохладная воздушная масса; атмосферный фронт, перемещающийся с Центральной Европы, принесет дожди в северо-западную часть страны.

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается погода без осадков, лишь утром, днем в западных и северных областях небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в центральных, южных и восточных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 9-15° тепла, на юге и юго-востоке 14-19°.

В Карпатах утром, днем дождь с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

В Киеве - ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 апреля самая высокая температура днем была +25,6 в 1972 г., самая низкая ночью -4,7 в 1923 г.

14 апреля – временами небольшой дождь; лишь ночью в восточных и большинстве западных областей, днем на юге страны без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-8° тепла, в западных областях местами заморозки на почве 0-5°; днем 8-14° тепла, в южной части, Закарпатской, Донецкой и Луганской областях 12-18°.

В Карпатах дождь с мокрым снегом; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

В Киеве - временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

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