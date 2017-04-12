События

13:18 12.04.2017

Пятеро украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

Пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки, никто не погиб, подтверждает спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, пятеро военнослужащих получили ранения во время обстрелов", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

А.Лысенко проинформировал, что на луганском направлении противник дважды использовал минометы – в Крымском и Новоалександровке, дважды гранатометы – в Крымском и Катериновке.

На донецком направлении за сутки зафиксировано 19 обстрелов, в частности, минометы, гранатометы и легкое вооружение боевики применили против сил АТО в Верхнеторецком, Авдеевке, Донецком аэропорту. В Зайцево противник вел огонь из легкого вооружения, в Луганском и Опытном применил БМП.

На мариупольском направлении обстрелы велись в Марьинке, Новотроицком, Водяном, на участке Павлополь-Широкино. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 22 обстрела.

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