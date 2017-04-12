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13:17 12.04.2017

Руководители госорганов до 14 апреля должны подать в НАПК отчеты о подаче сотрудниками е-деклараций, но реестр не работает – Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что до пятницы, 14 апреля, руководители государственных органов и местных властей должны подать в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отчеты о подаче своими сотрудниками электронных деклараций, но реестр не работает.

"Есть норма в законе, которая обязывает всех руководителей органов власти и местного самоуправления, начиная с сельского и поселкового головы и заканчивая министром, до пятницы (14 апреля - ИФ) подать информацию о том, кто из декларантов не подал декларацию и если такая информация не будет подана, то за это предусмотрена ответственность", - сказал министр в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Он отметил, что на данный момент открытая часть реестра не работает, что делает невозможной проверку подачи деклараций.

По словам министра, он обращался к НАПК по данному вопросу, однако не получил ответа.

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